Kemer Belediyesi'nden kaplumbağaya yardım
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Kemer Belediyesi'nden kaplumbağaya yardım

10.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:59
Kemer Belediyesi'nden kaplumbağaya yardım

Çamyuva Mahallesi'nde kabuğu kırılmış bir şekilde bulunan kaplumbağalara tedavi uygulandı.

Kemer'in Çamyuva Mahallesi'nde kabuğu kırık halde bulunan kaplumbağa, Kemer Belediyesi tarafından tedavi ettiriliyor.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın kabuğu kırık halde bulduğu kaplumbağayla ilgili Belediyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, yaralı kaplumbağayı barınağa götürdü.

Burada, veteriner hekim Fevzi Uzun tarafından tedaviye alınan kaplumbağa, dezenfekte edilip, kırılan kabukları yerine oturtuldu.

Yaralı kaplumbağa, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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