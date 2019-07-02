Kabristanda koyun otlatılmasına tepki

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kabristana yakınlarını ziyaret giden vatandaşlar, koyun sürüsünün mezarlıkta otlatıldığını görünce duruma tepki gösterdi.

Siverek ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tokdemir Mezarlığı'nda koyun otlatılması vatandaşların tepkisine yol açtı. Bu davranışın kabirlere saygısızlık olduğunu belirten vatandaşlar, koyun sürüsünün mezarlıkta bulunan ağaç ve çiçeklere de zarar verdiğini iddia etti.

İsminin verilmesini istemeyen bir vatandaş, "Ben haftada bir babamın kabrine gelir ve ziyaret ederim, herkes gibi kabrin başında bir ağaç diktim, birçok vatandaş da çiçek dikiyor ama maalesef bugün geldiğimizde tüm mezarlık arasında yayılan koyun sürüsü tarafından ağaç ve çiçeklere zarar verildiğini gördük. Bu kadar duyarsızlık ve ölmüşlere saygısızlık kabul edilemez. Yetkililerden bir an önce buna çözüm bulmalarını ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için tedbir almaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA