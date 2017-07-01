Kabotaj Bayramı Protokolsüz Kutlandı

ANTALYA'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Protokol mensuplarının katılmadığı kutlamada, yağlı direkten bayrak alma yarışmasında son 14 yılın şampiyonu 48 yaşındaki Murat Dalgakıran, bu yıl da bayrağı alan isim oldu.



Antalya Deniz Ticaret Odası, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedeniyle tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bir dizi etkinlik düzenledi. Antalya protokolünden hiçbir ismin katılmadığı etkinliğe vatandaşların katılımı da az oldu. Flyboard gösteriyle başlayan etkinlikleri sırasıyla yüzme, denizden çapa çıkarma ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları izledi. Yağlı direkte bayrak alma yarışı, kutlamaların en çok ilgi gören bölüm oldu.



15 YILDIR BAYRAĞI KİMSEYE KAPTIRMIYOR



Direkten bayrağı alma yarışı, yaklaşık yarım saat sürdü. Direğin uzun olmasından şikayetçi olan katılımcılar, bayrağa ulaşmadan denize düştü. Geçen 14 yılın şampiyonu Murat Dalgakıran, 5'inci denemesinde Türk bayrağını alan isim oldu. Bu yıl 15'inci şampiyonluğuna ulaşan Dalgakıran, "Gençler bu yıl da almayı başaramadı. Bana da bu işin sırrı babadan kalmadır. Direk bu yıl biraz daha dikti. Gelecek yıl da katılmayı planlıyorum" dedi. Çeyrek altınla ödüllendirilen Dalgakıran, altınını torununa taktırdı.



'PROTOKOL SICAKTAN KATILAMADI'



Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı İnanç Kendiroğlu, Kabatoj Bayramı'nın 91'inci yılını kutladıklarını aktardı. Kabotaj Bayramı'nın Türk gemilerine, Türk bayrağı çekme hakkı anlamına geldiğini belirten Kendiroğlu, "Bu sene yılın en sıcak günlerinden birine denk geldik. Katılım az oldu. Sıcaklar nedeniyle protokolün katılmadığını düşünüyorum. Valimiz Münir Karaloğlu Ankara'da olduğu için gelemedi. Davet ettiğimiz birçok protokol üyesi ise sıcaktan dolayı gelmedi" diye konuştu.



- Antalya