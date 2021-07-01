Kabotaj Bayramı Aliağa'da kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabotaj Bayramı Aliağa'da kutlandı

Kabotaj Bayramı Aliağa'da kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 95'inci yılı, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de bir dizi etkinlikle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 95'inci yılı, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de bir dizi etkinlikle kutlandı.

Türkiye'deki liman kullanımının ve Türk kara sularındaki ticaretin Türk vatandaşları tarafından yapılmasını sağlayan, Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için Aliağa'da tören düzenlendi. Kutlamalar, Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak'ın Atatürk anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören esnasında balıkçı tekneleri, deniz şehitleri anısına siren çalarken, römorkörler tarafından yapılan su gösterileri programa renk kattı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri de 'Atılgan-32' isimli pilot katamaran bot ile denize açıldı. Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Yılmaz ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar beraberindeki heyet ile birlikte deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Kutlama etkinlikleri, Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Aliağa Liman Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program ile son buldu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama programına ayrıca; Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Özgür Acar, Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. - İZMİR

Kabotaj Bayramı Aliağa'da kutlandı
Kabotaj Bayramı Aliağa'da kutlandı
Kabotaj Bayramı Aliağa'da kutlandı
Kabotaj Bayramı Aliağa'da kutlandı
Kabotaj Bayramı Aliağa'da kutlandı
Kabotaj Bayramı Aliağa'da kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabotaj Bayramı Aliağa'da kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:36:52. #1.14#

title