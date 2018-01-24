Kablotv Kanal Sıralamaları Güncelleniyor

Türksat'ın kablo şebekesi üzerinden sunduğu sayısal televizyon platformu KabloTV'de yarından itibaren kanal sıralamaları güncellenecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamada, KabloTV abonelerinden gelen talepler doğrultusunda, müşterilere daha keyifli bir TV deneyimi yaşatmak amacıyla yeni bir kanal sıralaması yapıldığı belirtildi.

Yeni kategorilerin kanalların yayın içerik türüne göre ayrıştırılarak abonelerin daha kolay ulaşabileceği şekilde kurgulandığına işaret edilen açıklamada, her bir kategorinin başlangıcının kumandada kolayca tuşlanabilen sayılardan seçilmeye çalışıldığı kaydedildi.

KabloTV kullanan müşterilerin güncel sıralamaya erişebilmesi için yapacağı işlemler şöyle sıralandı:

"SD/HD kutu kullanan müşterilerimiz kutularını standby'a alıp yeniden açmaları durumunda kutular kanal listesini otomatik olarak güncelleyecek. SD/HD kutuların bu işlem sonrası kanal güncellemesini yapmaması durumunda kutuların fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekmektedir. i-kutular (interaktif kutular) açık iken güncelleme yapabilmektedir. i-kutularda da kanal güncellemesi gerçekleşmemiş ise fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekmektedir. Modül (CAM) kullanan müşterilerimizin, televizyonlarında otomatik tarama yaptırması gerekmektedir. Otomatik kanal listesi güncelleme özelliği bulunan ve bu özelliği açık olan televizyonlar, kanal listesi güncellemesini tarama yaptırmadan otomatik yapabilir. Modül (CAM) kullanan müşterilerimiz, televizyonlarında hızlı tarama yapmak isterlerse aşağıdaki değerler girilmeli ve NIT (şebeke arama) 'açık' konuma getirilmelidir. Frekans başlangıç bitiş aralıkları, 338.000 Mhz - 530.000 Mhz. Sembol Oranı 6900. Modülasyon 256 QAM."