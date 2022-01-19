Kablolu cinayette katil, çay davetine giden arkadaş çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
ADLİYEYE SEVK EDİLDİŞanlıurfa'da misafir olarak evine gittiği Mahmut Çetindağ'ı çıkan tartışmada kablo ile boğarak öldüren Suriye uyruklu Abdulsalam Ahmet (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞANLIURFA (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şanlıurfa'da misafir olarak evine gittiği Mahmut Çetindağ'ı çıkan tartışmada kablo ile boğarak öldüren Suriye uyruklu Abdulsalam Ahmet (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.