Kablolu cinayette katil, çay davetine giden arkadaş çıktı (2) - Haberler
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Kablolu cinayette katil, çay davetine giden arkadaş çıktı (2)

Kablolu cinayette katil, çay davetine giden arkadaş çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ADLİYEYE SEVK EDİLDİŞanlıurfa'da misafir olarak evine gittiği Mahmut Çetindağ'ı çıkan tartışmada kablo ile boğarak öldüren Suriye uyruklu Abdulsalam Ahmet (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şanlıurfa'da misafir olarak evine gittiği Mahmut Çetindağ'ı çıkan tartışmada kablo ile boğarak öldüren Suriye uyruklu Abdulsalam Ahmet (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kablolu cinayette katil, çay davetine giden arkadaş çıktı (2)

Kablolu cinayette katil, çay davetine giden arkadaş çıktı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Haber

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