Kabloları Çalan Şüpheliler Esnafın Tepkisinin Ardından Yakalandı

Kabloları Çalan Şüpheliler Esnafın Tepkisinin Ardından Yakalandı

Gaziantep’te internet ve telefon kablolarını keserek kayıplara karışan 2 kişi, esnafın tepkisinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kabloları Çalan Şüpheliler Esnafın Tepkisinin Ardından Yakalandı

Gaziantep'te internet ve telefon kablolarını keserek kayıplara karışan 2 kişi, esnafın tepkisinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te 21 Ekim günü Sanayi Mahallesi'nde bulunan internet ve telefon kabloları 2 kişi tarafından kesilerek çalınmıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansırken, kesilen kablolar nedeniyle mağdur olduğunu belirten yaklaşık 20 esnaf olaya tepki gösterdi. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek şahısların eşgalini belirledi. Kameralara yansıyan 2 kişinin kimliğini belirleyen ekipler, yaptıkları operasyon ile M.C.D. ve N.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemlerin akabinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmalarının ardından cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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