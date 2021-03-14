Kablolar patladı, mahalleli sokağa döküldü
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Kablolar patladı, mahalleli sokağa döküldü

14.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:22

Sultangazi'de dumanların yükseldiği kablolar büyük bir gürültüyle patladı.

Sultangazi'de dumanların yükseldiği kablolar büyük bir gürültüyle patladı. Panikle sokağa dökülen mahalleli, ıslak battaniyeyle yangını söndürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir bölgede devam eden fiber internet alt yapı çalışması nedeni ile öğle saatlerinde dumanlar çıkan kablolar büyük bir gürültü ile patlayarak alev aldı. Sesi duyarak doğalgaz patlaması sanan mahalleli büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından korkudan hızla evlerini boşaltan mahalle sakinleri ıslak battaniye ile alevlerin üstünü kapatarak yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise vatandaşların söndürdüğü kabloları kontrol etti.

Yaşanan olayı anlatan görgü tanıkları önce şiddetli bir şekilde patlama olduğunu ve ardından zeminde bulunan demir kapağın patlamanın etkisi ile metrelerce havaya savrulduğunu yer altındaki kabloların ise tutuşarak alevlerin yükseldiğini ifade etti. - İSTANBUL

Kablolar patladı, mahalleli sokağa döküldü
Kablolar patladı, mahalleli sokağa döküldü
Kablolar patladı, mahalleli sokağa döküldü
Kablolar patladı, mahalleli sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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