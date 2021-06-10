Kablolar çalınınca 7 mahalle internetsiz kaldı
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Kablolar çalınınca 7 mahalle internetsiz kaldı

Kablolar çalınınca 7 mahalle internetsiz kaldı
Demirören Haber Ajansı / Murat Hazer - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde 120 metre uzunluğunda kablo çalınınca, 7 mahalle internetsiz kaldı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde 120 metre uzunluğunda kablo çalınınca, 7 mahalle internetsiz kaldı.

Kaynarca'da sabah saatlerinde çok sayıda internet kesintisi ihbarı alan yetkililer, Merkez Mahallesi'nde yaklaşık 120 metre uzunluğundaki kablonun kesilip çalındığını belirledi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Çalınan kablo nedeniyle 7 mahalle internetsiz kalırken, polis direklerin arasındaki kabloları çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hattın onarımı için ise çalışma başlatılacağı bildirildi.


Kablolar çalınınca 7 mahalle internetsiz kaldı
Kablolar çalınınca 7 mahalle internetsiz kaldı
Kablolar çalınınca 7 mahalle internetsiz kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Hazer

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