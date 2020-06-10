Kablo yakarken dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi tedaviye alındı AKSARAY'da içindeki bakırı çıkarmak için sobada yaktığı kablolardan çıkan dumandan etkilenen Suriye uyruklu Rintirk Raşet (20) adlı kadın ile 2 çocuğu ve yeğeni hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da içindeki bakırı çıkarmak için sobada yaktığı kablolardan çıkan dumandan etkilenen Suriye uyruklu Rintirk Raşet (20) adlı kadın ile 2 çocuğu ve yeğeni hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Rintirk Raşet, hurdavı olan eşinin sokaktan topladığı kabloların bakırını, banyodaki sobada yakarak çıkarmak istedi. Ancak bu sırada kablolardan çıkan duman, evin içine yayıldı. Dumanı fark eden komşuları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Rintirk Raşet ile çocukları Elif (1) ve Ahmet (2) ile yeğeni Fatma'yı (4) dışarı çıkardı. Dumandan etkilendiği anlaşılan Rintirk Raşet ve çocuklar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Bina sakinlerinden Feraş Çağlayan, "Suriyeli aile hurdacılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Kadın eşinin getirdiği kabloları banyoda yakınca dumandan kendi ile beraber 2 çocuğu ve 1 yeğeni etkilendi" dedi.

Kaynak: DHA