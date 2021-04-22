Kablo TV'den 2021 yılı bayramlarına özel kampanya
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Kablo TV'den 2021 yılı bayramlarına özel kampanya

Kablo TV'den 2021 yılı bayramlarına özel kampanya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kablo TV, müşterilerine 2021 yılı boyunca tüm milli ve dini bayramlarda temel paket, üst paket, vizioon sinema paketi, altın sinema paketi ve premium spor paketini şifresiz olarak sunacak.

Kablo TV, müşterilerine 2021 yılı boyunca tüm milli ve dini bayramlarda temel paket, üst paket, vizioon sinema paketi, altın sinema paketi ve premium spor paketini şifresiz olarak sunacak.

Giriş paket, temel paket ve üst paket tarifelerindeki müşterileri kapsayan promosyon kampanyasında, milli ve dini bayram günlerinde beIN Sports kanalları dışındaki tüm kanallar Kablo TV kullanıcıları tarafından izlenebilecek.

Söz konusu uygulama ilk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde 00.00 - 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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