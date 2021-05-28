Kablo makarasına gizlenmiş 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi 1 tutuklama
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Kablo makarasına gizlenmiş 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdülüğü ekiplerinin bir hafif ticari araçta, dedektör köpekle yaptığı aramada 1 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdülüğü ekiplerinin bir hafif ticari araçta, dedektör köpekle yaptığı aramada 1 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, uyuşturucu madde imha edilmek üzere polis ekipleri tarafından el konuldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddenin kente girmesi ve ticaretini önlemek için yaptıkları çalışmalar kapsamında, Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerinde bir hafif ticari aracı durdurdu. 'Mia isimli dedektör köpek ile yapılan araçta yapılan aramada, kablo makarasının içerisine gizlenmiş 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Kimliği öğrenilemeyen şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucuya imha edilmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kablo makarasına gizlenmiş 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi 1 tutuklama
Kablo makarasına gizlenmiş 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi 1 tutuklama
Kablo makarasına gizlenmiş 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi 1 tutuklama
Kablo makarasına gizlenmiş 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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