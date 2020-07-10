Kablo makaraları, sokak köpeklerine 'yuva' oldu VAN'ın Edremit ilçesinde, kablo makaralarından yapılan kulübeler sokak hayvanlarına yuva oldu.

VAN'ın Edremit ilçesinde, kablo makaralarından yapılan kulübeler sokak hayvanlarına yuva oldu. Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) işbirliğiyle, sokak hayvanlarının barınabilmesi çalışma yapıldı. VEDAŞ'a ait boş kablo makaraları Park Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde dönüşümden geçirerek yuvaya çevrildi. Yaklaşık 100 adet yuvanın yapılacağı çalışma kapsamında ilk 3 yuva hazırlanarak, sokak hayvanları için belirli noktalara bırakıldı.

Kaynak: DHA