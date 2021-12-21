Kablo kaldırılmayınca inşaatın içinden geçirdi

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, Kemal Akşit (52), sahibi olduğu ve 2 katlı ev yapmak istediği arsanın üzerinden geçen Türk Telekom'a ait internetle telefon iletişimini sağlayan kablonun kaldırılması için dilekçe verdi. Akşit, 1,5 ay beklediği halde kablo kaldırılmayınca inşaatı devam ettirerek, kabloyu evin duvarlarının içinden geçirdi.

Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde müteahhit Kemal Akşit, sahibi olduğu arsaya 2 katlı ev yapmak için inşaata başladı. Önce inşaatın temel kazısını yaptıran Akşit, arsanın üzerinden geçen Türk Telekom'a ait internet ve telefon iletişim kablosunun kaldırılması için 1,5 ay önce dilekçe verdi. Kablonun kaldırılmasını bekleyen Akşit, diğer yandan inşaatına devam etti. Çalışmalarda 2'nci kata ulaşan Akşit, kaldırılmayan kabloyu, inşaat halindeki evin içinden geçirmek zorunda kaldığını belirtti. Dilekçenin üzerinden geçen zamana rağmen kabloyu sökmek için hiçbir yetkili gelmeyince Akşit de kabloya zarar vermeden kolonların arasında tutup tuğlaları da ördü. İletişim kablosu, şu an 2'nci katta, inşaat halindeki binanın içinden, oturma odası ve mutfaktaki tuğlaların arasından geçiyor. İnşaatı devam ettirmek için kablonun kaldırılmasını bekleyen Akşit, "Duvar için örülen tuğlaların üzerine sıva yapılması gerekiyor, ama kablo kaldırılmadığı için yapamıyoruz. Bu kablo nedeniyle inşaata devam edemiyoruz" dedi.