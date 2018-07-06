Cani Anne, Kablo ile Boğduğu 3 Yaşındaki Oğlunun Adını Bilekliğine Yazdı
Zonguldak'ta, cani anne 3 yaşındaki oğlunu cep telefonu şarj aletinin kablosuyla boğarak öldürdü. Müebbet istemiyle yargılanan cani annenin bilekliğinde, oğlunun isminin yazılı olması dikkat çekti.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde oğlu Emir Can'ı (3) cep telefonunun şarj aletinin kablosuyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan anne Gülveren Aydemir'in (29), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Aydemir ilk duruşmada ağlayarak, savunmada bulunamadı. Gülveren Aydemir'in kolundaki boncuklarla yapılan 'Emirim' yazılı bileklik dikkat çekti.
OĞLUNU HAREKETSİZ, EŞİNİ DE BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE BULDU
Geçen yıl 12 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gülveren Aydemir, kahvaltı için bakkala ekmek almaya giden eşi Olcay Aydemir'in ardından yatak odasında uyuyan oğlu Emir Can'ın yanına gitti. Eve gelen Olcay Aydemir, evin kapısını açamayınca pencereden içeri girdi. Oğlunu hareketsiz, eşini de bilekleri kesilmiş halde bulan Olcay Aydemir, sağlık ekiplerine haber verdi.
KABLO İLE BEBEĞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Sağlık ekipleri Emir Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Gülveren Aydemir ise tedavisinin ardından tutuklandı. Yapılan incelemede Emir Can'ın cep telefonu şarj aletinin kablosuyla boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Gülveren Aydemir hakkında, 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Gülveren Aydemir, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ağlayan Aydemir, savunma yapamayacağını söyledi. Gülveren Aydemir'in avukatı, sanığın bir sonraki duruşmada savunma yapması için süre verilmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
KOLUNDAKİ "EMİRİM" YAZILI BİLEKLİK DİKKAT ÇEKTİ
Gülveren Aydemir'in kolundaki boncuklarla yapılan 'Emirim' yazılı bileklik dikkat çekti. Aydemir'in bilekliği cezaevinde yapmış olabileceği belirtildi.
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50 sene ceza versinler belkiölür içerdeCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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kesin telefon kavgası yüzündendir . cANİ KADIN ÇOCUĞA TELEFONU VERMEK İSTEMEMİŞTİR. ÇOCUK DA ISRAR EDİNCE AĞLAYINCA OLAN OLMUŞTUR.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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hasta haliyle yapmıştır kınamayın hiç bir anne cani olamazCevap Yaz 16 7 Yayından Kaldır
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Anne denmesin bu kadına diğer annelere hakaret olur katil pislik saç baş boya hapiste amaCevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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Ömür boyu ceza alsa ne olur bu zaten yaşarken ölmüşCevap Yaz 26 Yayından Kaldır