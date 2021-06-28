Kablo hırsızlığı şüphelisi sigara izmaritinden yakalandı
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Kablo hırsızlığı şüphelisi sigara izmaritinden yakalandı

Kablo hırsızlığı şüphelisi sigara izmaritinden yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da direklerden kabloları keserek çaldığı iddia edilen bir kişi olay yerinden elde edilen sigara izmaritinden yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da direklerden kabloları keserek çaldığı iddia edilen bir kişi olay yerinden elde edilen sigara izmaritinden yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Meyvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direkler arasında bulunan kablo kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olay jandarmaya haber verildi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden elde edilen sigara izmaritindeki DNA örneğinden yola çıkarak hırsızlık olayını aynı suçtan suç kaydı bulunan A.U.'nun gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan A.U. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.U. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Muhammer Ay/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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