Kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

OSMANİYE İl Göç İdaresi'ne ait depodan, haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

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OSMANİYE İl Göç İdaresi'ne ait depodan, haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki İl Göç İdaresi'ne ait depodan haberleşme ve enerji nakil kablosu çalındığını fark eden görevliler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen A.İ. ve H.İ. çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.İ. ve H.İ., adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen malzemeler ise Osmaniye İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.


Kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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