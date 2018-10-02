Kablo Hırsızlığı İddiası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Ayvacık ilçesinde yaklaşık 60 bin lira değerinde kablo çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaklaşık iki hafta önce Türk Telekom'a ait 60 bin lira değerinde telefon kablosu çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Çalışma sonucu kabloları bir hurdacıya sattıkları belirlenen S.Ş.(19) ve M.E (22), Çarşamba Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde yakalandı.

Zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi.