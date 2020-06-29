Kablo hırsızlığı için trafoya giren kişiye ne oldu? Kablo hırsızlığı yapan kişi öldü mü?
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Kablo hırsızlığı için trafoya giren kişiye ne oldu? Kablo hırsızlığı yapan kişi öldü mü?

Bursa'da Mustafa Ç, arkadaşları ile birlikte kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kabıldı. Arkadaşları olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Elektiriklerin kesilmesi sonrası elektrik dağıtım şirketinden yetkililer bölgeye intikal etti. Peki, akıma kapılan gence ne oldu?

Kablo hırsızlığı için trafoya giren kişiye ne oldu? Kablo hırsızlığı yapan kişi öldü mü?
29.06.2020 09:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:05

Bursa, Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, arkadaşlarıyla kablo hırsızlığına gittiği trafonun kapısını kırarak içeri giren Mustafa Ç. elektirik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

KABLO HIRSIZLIĞI İÇİN TRAFOYA GİREN KİŞİYE NE OLDU?

Olay, saat 02.30 sıralarında Bursa merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Doğru Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ç. ve yanındaki arkadaşları, tekstil sanayi bölgesine elektrik sağlayan trafonun kapı kilidini kırıp içeri girdi. Mustafa Ç, burada kabloları keserken akıma kapıldı.

KABLO HIRSIZLIĞI YAPAN ŞAHIS ÖLDÜ MÜ?

Yanındaki arkadaşları kaçarken bölgede elektriklerin kesildiği ihbarı üzerine elektrik dağıtım şirketi çalışanları trafoya geldi. Trafonun kapısının kırık olduğunu gören ekipler, içeri girdiklerinde Mustafa Ç'nin hareketsiz yattığını gördü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ç'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hakkında taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan dava kaydının olduğu belirlenen Mustafa Ç'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ARKADAŞLARINI YAKALAMAK İÇİN İNCELEMELER BAŞLADI

Trafoda yapılan incelemede bir miktar kablo ile demir kesme makası bulan polis ekipleri, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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