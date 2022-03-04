Kablo hırsızlarının izini süren jandarma, suç çetesini çökertti

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir işletmeden kablo çaldıkları tespit edilen şahısların izini süren jandarma ekipleri suç çetesini çökertti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Etibor Maden İşletmesine ait inşaat sahasından 6 Şubat'ta gece saatlerinde 2 milyon 500 bin TL değerinde 3 bin 720 metre sanayi kablosu çalınması olayını çözmek için araştırmaya başlayan JASAT Timleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.'yı, olayda kullanmış olduğu araçla birlikte olaydan 3 gün sonra yakaladı.

Sevk edildiği mahkemece tutuklanan H.K üzerinden devam eden araştırmalarda, Ege ve Marmara Bölgesinde kamu ve özel sektöre ait onlarca şantiye, fabrika depo gibi yerlerde önceden değeri milyonlarca olan elektrik sanayi kablolarını çalarak geri dönüşüm firmaları aracılığıyla nakde dönüştürüp lüks araçlar satın alan 11 kişiden oluşan organize bir ekip tespit edildi.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Ege ve Marmara bölgelerinde benzer şekilde kablo hırsızlığını gerçekleştirdikleri, şüphelilerin kabloları İzmir'de örgüt kapsamında faaliyet gösteren geri dönüşüm firma sahipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Balıkesir il Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir Merkezli İzmir, Manisa ve Diyarbakır illerinde 8 ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanırken, 3 kişi ise aranıyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa