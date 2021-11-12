Kablo hırsızlarına operasyon

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otelden elektrik kablosu çalan 2 kişi, Manavgat ve Alanya JASAT ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla Alanya Konaklı da yakalandı. Şüphelilerin, Titreyengöl'de elektrik direklerinden ve Çamlık plajındaki görevli kulübesinden kestikleri elektrik kablosu çaldıkları belirlendi.

Jandarma ekipleri, Çenger'de bahçe sulama ünitesinin elektrik kablolarını çalan 2 kişiyi suçüstü yakalarken, şüphelilerin kullandığı motosiklet çalıntı çıktı.

Kısalar Mahallesi'nde bulunan bir otele ait şantiye alanı içerisindeki otoparktan yaklaşık 20 metre uzunluğunda 3×1.5 ebatında elektrik kablosunun kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalınması, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerinde ve çevresinde kamera görüntüsü ve tanık beyanlarından şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler, aracı takibe aldı. Aracın Alanya istikametine gittiğini belirleyen JASAT ekipleri, ile araçtakiler arasında amansız bir kovalamaca yaşanırken, Alanya JASAT ve Konaklı Jandarma Karakolunun da devreye girmesiyle araç Konaklı Mahallesinde girdiği çıkmaz sokakta yakalandı.

Araç içerisindeki Kenan Ö. ve Mehmet Ş. Gözlem altına alınırken, araçta otelden çalınan kablolar dışında kablolar ele geçirildi. Şüpheliler diğer kabloları Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde elektrik direklerden ve Manavgat Belediyesine ait Çamlık plajında bulunan görevli kulübesinden kesmek suretiyle çaldıklarını itiraf etti. Kenan Ö. ve Mehmet Ş. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Kullandığı motosiklet çalıntı çıtı

Jandarma ekipleri, Çenger Mahallesinde bir vatandaşın bahçesinde bulunan sulama ünitesinin elektrik kablolarını çalan İ.Ş. ve M.C. isimli şahısları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin olay sırasında kullandıkları motosikletin 2016 yılında Evrenseki Mahallesi'nden çalındığı belirlendi. Şüpheliler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

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