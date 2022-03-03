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Kablo hırsızları yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kablo hırsızları yakayı ele verdi

Düzce'de gece saatlerinde bir tavuk çiftliğinden kablo çalan 2 şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması neticesinde yakalandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de gece saatlerinde bir tavuk çiftliğinden kablo çalan 2 şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması neticesinde yakalandı.

Olay, Boğaziçi Beldesine bağlı Kabalak köyünde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. isimli kişiye ait tavuk çiftliğinden kablolar çalındı. Kabloların olmadığını fark eden H.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin hırsızlık amacıyla kullandıkları otomobilin çalıntı olduğunu belirledi. Otomobilin gidiş yönünün Akçakoca istikameti olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Otomobili bulan polis ekipleri ise A.K. ve A.G.'ye de gözaltına alındı.

Otomobil içinde yapılan aramada 5 metre uzunluğunda kablo bulundu. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Düzce, Polis, Tavuk, 3. Sayfa, Haberler

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