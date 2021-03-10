Kablo hırsızları yakayı ele verdi

Gaziantep'te gece geç saatlerde 2 iş yerinin aydınlatma ve led ışık sistemlerini bıçakla keserek çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü, Selimiye Mahallesi'nde 2 iş yerinin tabela aydınlatma ve led ışıklandırma sistemlerini çalan 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri zanlıların kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan M.B. tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gece geç saatlerde yaşanan olayda şüphelilerin kabloları bıçakla kesip kopardıkları görülüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı