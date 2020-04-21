Kablo hırsızları yakayı el verdi
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Türk Telekom, Samsun, Canik, 3. Sayfa

Kablo hırsızları yakayı el verdi

Samsun'da kablo hırsızlığı yapan 3 şahıs gözaltına alındı.

21.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:54
Kablo hırsızları yakayı el verdi

Samsun'da kablo hırsızlığı yapan 3 şahıs gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2 ayrı evden hırsızlık olayına karışan bir şahsın evinde yapılan aramada 100 metre iletişim kablosu ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı. İleriki bir tarihte ise başka bir bölgede 200 metre iletişim kablosu çalındı. Ekipler tarafından 2 şüpheli şahıs tespit edildi. Yapılan takip neticesinde şahıslar kablo kestikleri esnada suç üstü yakalandı.

Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Canik ve İlkadım ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde 03 Şubat tarihinde ve Canik ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 19 Nisan tarihinde meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olaylarına ilişkin şüpheli 1 şahsa ait 2 ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti sonucu, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ağaç kesme makinesi, 1 adet spiral kesici alet, 1 adet silme makinesi, 1 adet dekupaj testere, 100 metre Türk Telekom'a ait iletişim kablosu ve çeşitli antika ev eşyaları ele geçirilmiştir. Olayla ilgi 1 şahıs gözaltına alınmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla tahkikata başlanılmıştır. Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde 17 Nisan tarihinde meydana gelen Türk Telekom Müdürlüğü'ne ait 200 metre iletişim kablosunun çalınması olayı ile ilgili olarak 2 şüpheli şahsın aynı bölgede 20 Nisan 2020 tarihinde gezdiği tespit edilmiş olup, yapılan takip neticesinde şahıslar Türk Telekom Müdürlüğü'ne ait kabloları kestikleri esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şüphelilere ait 1 adet tel kesme makinesi ve 1 adet bıçağa el konularak, olayla ilgi 2 şahıs gözaltına alınmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla tahkikata başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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