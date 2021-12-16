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Kablo hırsızları yakalandı

Kablo hırsızları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da Telekom kablolarını çalan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından Ereğli'de yakalandı.

Bartın'da Telekom kablolarını çalan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından Ereğli'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın ili Merkez ilçesi Kutlubeytabaklar ve Çamaltı köylerinde meydana gelen haber leşme, kablo ve nakil hırsızlığı olayı ile ilgili hırsızlık olayına karışan Y.T, M.T ve H.D isimli şahıslar Ereğli Akçakoca Karayolu üzerinde, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulamada yakalandı.

Araç üzerinde yapılan kontrolde, yakılmış ve tomar haline getirilmiş çalıntı olduğu değerlendirilen 60 kilogram bakır tel ele geçirildi. Meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili adli işlemler yapılmak üzere şüpheli şahıslar ile birlikte araç ve ele geçirilen malzemeler Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK

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