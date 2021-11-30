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Kablo hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kablo hırsızları yakalandı

Kayseri'de 10 bin TL değerinde kablo çalan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 10 bin TL değerinde kablo çalan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesinde iki menhol arasında 10 bin TL değerinde 100 metre kablo çalan F.S. (31), H.A. (18) ve S.D.'yi (39) yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheli 3 kişi suça konu malzemeler ile beraber yakaladı. Ele geçirilen kablo da müştekiye teslim edildi.

Yakalanan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

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