Kablo hırsızları yakalandı
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Kablo hırsızları yakalandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

01.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:56
Kablo hırsızları yakalandı

MANİSA'nın ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, ekiplerince yakalandı.

Kula İlçe ekipleri dün, bir aracın bagajında, satılmak için hazırlanan bakır kablolar bulunduğunu öğrenince harekete geçti. Tespit edilen araç, Zaferiye Mahallesi Hisarkapı mevkisinde durduruldu. Aracın bagajında, çalıntı olduğu belirlenen 272 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Orhan A.(23), Ramazan A.(28) ve Muzaffer K.(24), gözaltına alındı.Kullandıkları otomobilin kiralık olduğu ortaya çıkan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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