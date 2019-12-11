Kablo hırsızları yakalandı
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Kablo hırsızları yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 4 kişi çaldıkları koblalarla beraber yakalandı.

11.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:57
Kablo hırsızları yakalandı

'in ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 4 kişi çaldıkları koblalarla beraber yakalandı.


Gaziantep'in Nizip İlçesi Gürbaşak Mahallesinde 'a ait telefon direklerindeki kabloları çalmaya çalışan M.D., İ.D., S.D. ve A.D. isimli şahıslar 2 araçla birlikte yakalandı. Polsisin araçlarda yaptığı aramada hırsızlıkta kullanılan suç unsurları ele geçirildi. Polisin çalışmaları sonucu son üç günde bölgede çalınan Türk Telekom'a ait kablo hırsızlığı olaylarının faillerinin bu şahıslar oldukları tespit edildi. Şüpheliler adliyey sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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