Kablo hırsızları tutuklandı

Kablo hırsızları tutuklandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yaparken suç üstü yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

16.09.2019 15:22
Kablo hırsızları tutuklandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yaparken suç üstü yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.


Ulukışla ilçesi Niğde-Adana Otoyolu 3. tünel çıkışındaki trafodan hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen C.B, E.T. ve M.K, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


C.B, E.T. ve M.K, 13 Eylül'de trafodan kablo hırsızlığı yaparken suç üstü yakalanmıştı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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