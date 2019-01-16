Kablo Hırsızları Tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, inşaattan kabloları kesip çaldıkları iddia edilen G.A.(20), H.K.(20) ve T.T.(25), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.A., H.K. ve T.T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA