KABLO HIRSIZLARI TUTUKLANDI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otel deposu ve çeşitli yerlerden elektrik kablosu çaldığı tespit edilen K.Ö. ve M.Ş. Alanya'da yakalanıp, tutuklandı.

Manavgat'ın Kısalar mahallesindeki otele ait şantiyedeki depodan elektrik kablolarının çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi. Aracın Alanya istikametine gittiğini tespit eden JASAT ekipleri yaptıkları takip sonucundan Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bir sokakta şüphelileri yakaladı.

Araçta bulunan K.Ö. ve M.Ş. gözaltına alınırken, yapılan aramada otelden çalınan kablolar ile çalıntı olduğu değerlendirilen kablolar ele geçirildi. Şüpheliler ifadesinde kabloları Titreyengöl bölgesindek elektrik direklerinden ve Manavgat Belediyesine ait Çamlık Plajı'ndaki kulübeden kesip aldıklarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ö. ve M.Ş. tutuklandı.

ÇALINTI MOTOSİKLETLE HIRSIZLIK

Öte yandan, Manavgat'ın Çenger Mahallesi'nde bir vatandaş bahçesinde bulunan sulama ünitesinin elektrik kablosunun çalındığıni belirtmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma İ.Ş. ve M.C.'yi çaldıkları malzemelerle yakaladı. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin olay sırasında kullandığı motosikletin 2016 yılında Evrenseki mahallesinden çalındığı tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.