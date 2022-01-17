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Son dakika haberi | Kablo hırsızları suçüstü yakalandı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kablo hırsızları suçüstü yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - Kablo hırsızları suçüstü yakalandı... O anlar kamerada

ELAZIĞ Elazığ'da enerji nakil kablosu çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ'ın Meşeli bölgesinde iki şüphelinin enerji nakil kablolarını kestiğini fark eden jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken kesilen kablolar yetkililere teslim edildi.

Son dakika haberi | Kablo hırsızları suçüstü yakalandı... O anlar kamerada

Son dakika haberi | Kablo hırsızları suçüstü yakalandı... O anlar kamerada

Son dakika haberi | Kablo hırsızları suçüstü yakalandı... O anlar kamerada

Son dakika haberi | Kablo hırsızları suçüstü yakalandı... O anlar kamerada

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Gelen son dakika haberlerine göre Kablo hırsızları suçüstü yakalandı.

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