İZMİR (İHA) - Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

İZMİR - İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde iletişim kablolarını yakarak bakır kısımlarını çıkaran iki şahıs suçüstü yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Kiraz ilçesi Çömlekçi Mahallesi'nde bir firmaya ait iletişim kablolarının çalındığı duyumu alınması üzerine Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araştırma ve takip yapıldı. Bunun sonucunda S.A. isimli şüpheli, 1000 m uzunluğunda ve 100*0.5 mm çapında olan kabloları yakarak bakır kısımlarını çıkardığı esnada evinde suçüstü yakalanıp adli makamlara sevk edildi. S.A., tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Ödemiş ilçesi Kurucuova Mahallesi'nde, aynı firmaya ait direklerden çalınan 300 m uzunluğundaki kablo hırsızlığının fail/faillerinin bulunması için görevlendirilen jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu da M.K. isimli şüpheli, kabloları yaktığı esnada suçüstü yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında 15 ayrı hırsızlık soruşturmasının bulunduğu belirlenirken, M.K.'nin adli işlemlerine devam edildiği belirtildi.

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