Kablo hırsızları Menemen Caddesini karanlığa gömdü

19.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:24

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Menemen Caddesi'nde 350 metre uzunluğunda bakır elektrik kablolarını çalan hırsızlar, bölgeyi karanlığa gömdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi, konu ile ilgili emniyete suç duyurusunda bulundu.



Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesi sınırlarında yer alan Menemen Caddesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait aydınlatma direklerini besleyen bakır elektrik kablolarını çalarak, caddeyi karanlığa gömdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tespitine sonucu 350 metre bakır kablonun çalındığı olayla ilgili emniyete suç duyurusunda bulunuldu. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kablo hırsızlığı ile elektrik kesintisinin yanı sıra kamu malına da ciddi zarar verildiği vurgulanarak, vatandaşların gördükleri şüpheli durumları emniyete bildirmeleri istendi. - MANİSA

Kaynak: İHA