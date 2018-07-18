Kablo Hırsızları, Mahalleyi 5 Saat Elektriksiz Bıraktı
VAN'ın Erciş ilçesinde trafo merkezinde kabloları çalan hırsızlar, Tekevler Mahallesi'ni 5 saat elektriksiz bıraktı.
VAN'ın Erciş ilçesinde trafo merkezinde kabloları çalan hırsızlar, Tekevler Mahallesi'ni 5 saat elektriksiz bıraktı.
Erciş ilçesine bağlı Tekevler Mahallesi'nde bulunan bir trafo merkezine giren kimliği belirsiz kişiler, yeraltı şebekesine giden kabloları kesip çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı nedeniyle aynı mahallenin elektrikleri kesildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma, hırsızları yakalamak için çalışma başlatı. VEDAŞ ekiplerinin kesilen kabloları onarmasının ardından yaklaşık 5 saat sonra mahalleye yeniden elektrik verildi. - Van