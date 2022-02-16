Kablo hırsızları mahalleliyi internete hasret bıraktı

ADANA'da, kablolar çalındığı için yaklaşık 2 aydır internetsiz kalan Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayanlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Muhtar İzzet Altanay, işlerinin ve öğrencilerin derslerinin aksadığını söyleyerek "Her gün 20-30 kişi kapıma gelip 'Muhtarım neden internet gelmiyor' diye soruyor. Hiçbir netice alamadık" dedi.

Yüreğir ilçesi Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde, iddiaya göre, internet hattı kabloları yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Ev ve iş yerlerindeki internet bağlantıları kopan mahalleli, durumu polis ve internet şirketi yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen polis, kabloları çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İnternet şirketinin yetkilileri ise mahalleliye en kısa sürede problemin çözüleceğini ve yeni kablo hattı döşeneceğini belirtti. Fakat aradan 2 ay geçmesine rağmen problem çözülmedi. İnternet olmadan günlük hayatlarındaki birçok işin aksadığını kaydeden mahalleli, sorunun çözülmesini bekliyor.