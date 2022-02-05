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Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarlalardan sulama trafolarına ait kabloları çalan hırsızlar çaldıkları kabloları yakarken suçüstü yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarlalardan sulama trafolarına ait kabloları çalan hırsızlar çaldıkları kabloları yakarken suçüstü yakalandı.

Olay, Ereğli ilçesi Burhaniye Mahallesindeki çöplük alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşanan kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahısların kabloları yaktığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Ali K., Batuhan Ü., Refik Ö., Mehmet D. ve Gökhan D. isimli 5 şüpheliyi çaldıkları kabloları yakarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, yapılan sorgu ve araştırmalarda şahısların kiraladıkları araçla 50'den fazla çiftçinin tarlasından sulama trafolarına ait kabloları keserek çaldıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Haber

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