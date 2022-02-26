Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

TAŞKÖPRÜ, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Dilek köyünde son dönemlerde artan hırsızlık olaylarının ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayı araştıran Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, olay yerindeki ayak ve araç tekerlek izlerinden şüphelilerin gittiği yönü tespit etti. Ekipler tarafından çevre köylerde yapılan araştırma sonucu olay yerine 3 kilometre uzakta bulunan Pirahmetli köyü yakınlarında boş bir arazide yeni söndürülmüş ateş fark edildi. Bölgede yapılan araştırma sonucu hırsızlık şüphelileri C.K. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 51 kilogram bakır kablo, 5 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 25 tabanca fişeği ile iki balta ele geçirildi.

Şüpheliler C.K. ve M.A., Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa