Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı
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Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağında elektrik direğinin 120 metrelik kablosunu keserek çalan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakaladı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağında elektrik direğinin 120 metrelik kablosunu keserek çalan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakaladı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında İ.S. isimli çiftçi, jandarmaya üzüm bağı içerisindeki sondaj elektrik direğinin üzerinde bulunan 120 metre kablonun kesilerek çalındığını bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar ve kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda E.B. (35) ve R.T. (32) isimli şüpheliler, çalınan elektrik kablosu ile birlikte yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri Manisa 1. Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ile adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, çalınan elektrik kablosu İ.S.'ye teslim edildi. Çiftçi jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı
Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı
Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı
Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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