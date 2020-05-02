Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı
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Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı
02.05.2020 19:56 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:58

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafodan kablo çaldıkları belirlenen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafodan kablo çaldıkları belirlenen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yalova Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir aracı durdurması ile ortaya çıktı. Ekipler, Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayarak yolda durdurdukları 16 LSB 73 plakalı kamyonetin kasasında trafo hırsızlığı olduğu düşünülen kablo ve sac plaka gibi malzemeleri gördüklerini bildirdi. Bölgede araştırma başlatan Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeniköy Mahallesi sınırları içinde BOTAŞ'a ait trafo ve içindeki malzemelerin yeni çalındığını belirledi. Jandarma ekipleri kamyonetteki Kadir Ö. (35) ile Muhammet Semih İ. (22) isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların jandarma ekiplerinin sorgusunda kamyonetteki malzemeleri çaldıklarını itiraf ettikleri belirlendi.

Orhangazi Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan kamyonetteki iki kişi gözaltına alındı. Orhangazi Jandarma Komutanlığında ifadeleri tamamlanan iki şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihmal ettikleri gerekçesi ile ayrı ayrı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Zanlılar işlemlerinin ardından hırsızlık suçundan Orhangazi Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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