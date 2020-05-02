Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı

Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı
02.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:29

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, trafodan kablo çaldıkları belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, trafodan kablo çaldıkları belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi vererek, saat 10.00'da, Orhangazi- Yalova yolunda durdurdukları 16 LSB 73 plakalı kamyonetin kasasında trafo hırsızlığı olduğu düşünülen kablo ve sac plaka gibi malzemelerini gördüklerini belirtti. Bunun üzerine bölgede araştırma başlatan Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde BOTAŞ firmasına ait trafo ve içindeki malzemelerin çalındığını tespit etti. Jandarma ekipleri, kamyonetin bulunduğu bölgeyi tespit etti ve uygulama noktasındaki ekiplere durumu bildiridi. Uygulama noktasında durdurulan kamyonetteki Kadir Ö. (35) ile Muhammet Semih İ. (22) gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda şüpheliler, kamyonetteki malzemeleri Orhangazi'de çaldıklarını itiraf etti. Şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler, Orhangazi Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Pınar Altuğ Demet Akalın Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Jose Sosa Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 21:03:28. #1.14#
title