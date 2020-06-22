Kablo hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
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Kablo hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Kütahya'bın Altıntaş ilçesinde bir fabrikadan helezon kablosu çalan ve güvenlik kamerası görüntüsünde tespit edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kablo hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
22.06.2020 00:36 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:24

Kütahya'bın Altıntaş ilçesinde bir fabrikadan helezon kablosu çalan ve güvenlik kamerası görüntüsünde tespit edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Altıntaş ilçesinde bir un fabrikasında işletme yöneticisi Özay Akbulut buğdağ yüklemekte kullandığı helezon kabloların çalındığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Özay Akbulut kabloların 19 Haziran 2020 günü alışverişe gelen 2 kişi tarafından çalındığını tespit etti.

Olayla ilgili açıklama yapan Akbulut, "O gün 2 kişi geldi. 2 çuval kepek istediler. Ben birisiyle içeride alış veriş yaparken ve kepek çuvallarını yüklemesini isterken dışarıda kalan diğer kişi duvarın üstünde bulunan yaklaşık 40 kilogram helezon kabloyu arabanın bagajına atmış ve hemen aracın ön tarafına binmiş, ikinci kişi ise bana ödeme yaptıktan sonra helezon kabloların üstünü satın aldıkları 2 çuval kepek ile kapatmışlar. Görüntüleri emniyet güçlerimize teslim ettik. İnşallah kısa sürede yakalanırlar" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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