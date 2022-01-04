Kablo hırsızları Gemlik'te yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kablo hırsızları Gemlik'te yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Haberler | Yerel

- Kablo hırsızları Gemlik'te yakalandı Bursa şehir merkezinde muhtelif yerlerden bakır kablo çalan hırsızlar, Gemlik'te suçüstü yakalandı.

BURSA (İHA) - - Kablo hırsızları Gemlik'te yakalandı

BURSA - Bursa şehir merkezinde muhtelif yerlerden bakır kablo çalan hırsızlar, Gemlik'te suçüstü yakalandı.

Bursa'dan araçlarla Gemlik'e gelen U.Ş. H.A. A.Ş. B.Y. A.T. H.A, farklı noktalarda benzer hırsızlıklar yaptı. Hafta sonu ve yılbaşı sonrasını fırsat bilen hırsızları tespit eden Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şahsın farklı zamanlarda birçok hırsızlık olayına karıştığı ve çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

Kablo hırsızları Gemlik'te yakalandı

Kablo hırsızları Gemlik'te yakalandı

Kablo hırsızları Gemlik'te yakalandı

Kablo hırsızları Gemlik'te yakalandı

Kablo hırsızları Gemlik'te yakalandı

Özel bir banka parasını vermedi, yıllardır hayalini kurduğu evine kavuşamadı

Özel bir banka parasını vermedi, yıllardır hayalini kurduğu evine kavuşamadı

 Sahipleri birer birer terk ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası belediyelerden pitbull operasyonu

Sahipleri birer birer terk ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası belediyelerden pitbull operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title