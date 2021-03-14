Kablo hırsızları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
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Kablo hırsızları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

14.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:51

- Kablo hırsızları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuyu trafolarından kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

- Kablo hırsızları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuyu trafolarından kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen Bağ-Bahçe ve Tarlalarda bulunan özel trafolar ile kuyulara ait bakır kabloların çalındığı ihbarı alan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Dedektifleri ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince hırsızlığı gerçekleştiren kişileri tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışma ve incelemeler sonucu şüphelileri ve kullandıkları araçları tespit eden JASAT, yaptığı operasyonla hırsızlığı gerçekleştiren 3 kişiyi çaldıkları kablolarla suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce de 19 olaya karıştıkları belirlenirken, adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kablo hırsızları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Kablo hırsızları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Kablo hırsızları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Kablo hırsızları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Kablo hırsızları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Kablo hırsızları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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