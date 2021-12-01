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Kablo hırsızları adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kablo hırsızları adliyeye sevk edildi

Kayseri'de 10 bin TL değerinde kablo çalan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 10 bin TL değerinde kablo çalan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesinde iki menhol arasından 10 bin TL değerinde 100 metre kablo çalan F.S. (31), H.A. (18) ve S.D.'yi (39) yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheli 3 kişi suça konu malzemeler ile beraber yakaladı. Ele geçirilen kablo da müştekiye teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kablo hırsızları adliyeye sevk edildi

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