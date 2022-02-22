Kablo hırsızının evinden 9 silah çıktı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, iletişimi sağlayan bakır kabloları çaldığı tespit edilen K.S., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, iletişimi sağlayan bakır kabloları çaldığı tespit edilen K.S., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. K.S.'nin evinde 4 tabanca, 5 av tüfeği, 1 havalı tabanca, 1 kama, 6 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi.
Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iletişimi sağlayan bakır kabloların çalınması üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelinin K.S. olduğunu belirledi. K.S. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 1 havalı tabanca, 1 kama, 6 bıçak, 1 muşta, 1 demir kesme makası ile telefon kabloları ele geçirildi. K.S. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel