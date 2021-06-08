Kablo hırsızına suçüstü
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Kablo hırsızına suçüstü

Kablo hırsızına suçüstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da elektrik kablolarını keserek çaldığı belirlenen bir kişi, aynı suçu tekrar işlemeye kalkıştığı esnada suçüstü yakalandı.

Ankara'da elektrik kablolarını keserek çaldığı belirlenen bir kişi, aynı suçu tekrar işlemeye kalkıştığı esnada suçüstü yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Etimesgut ilçesinin Ballıkuyumcu Mahallesi'ndeki devriyesinde yol kenarında bulunan elektrik kablolarının kesildiğini gördü. Ekipler, yaptıkları fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde kabloları çalan kişinin Ç.M. olduğunu belirledi. Ç.M.'nin çaldığı kabloları aracına yüklediği gören ekipler, zanlıyı suçüstü yaparak yakaladı. Kabloların 450 metre uzunluğunda olduğu, çalınmadan önce Yapı Kooperatifine ait olduğu ve sondaj hattında kullanıldığı tespit edildi. Kablolar sahiplerine teslim edilirken, Ç.M. hakkında adli işlem başlatıldı.

(Ali Nargüner/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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