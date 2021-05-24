Kablo hırsızı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemde meydana gelen elektrik trafolarından kablo hırsızlığı olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 ayrı kameradan elde edilen 165 saatlik güvenlik kamerasının da izlenmesinin ardından ekipler, 1 şüpheliyi belirledi. Bunun üzerine kimliği tespit edilen şahsı yakalamak için operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli suçunu itiraf ederken, 3 hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı