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Kablo hırsızı kaçamadan yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kablo hırsızı kaçamadan yakalandı

Samsun'da bir inşaattan kablo çalan şahıs suçüstü yakalandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir inşaattan kablo çalan şahıs suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesindeki 6 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. inşaatın kapalı kapısının üstünde bulunan aralıktan içeri girdi. Dairelerde döşenen elektrik kablolarını sökerek çuvala doldurduktan sonra inşaata girdiği kapının üstündeki aralıktan çıkmak isteyen E.T., inşaat bakmaya gelen inşaat sahibi tarafından suç üstü yakalandı. Polise haber verilmesi üzere olay yerine gelen ekipler şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kablo hırsızı kaçamadan yakalandı

Kablo hırsızı kaçamadan yakalandı

Kablo hırsızı kaçamadan yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İnşaat, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haber

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