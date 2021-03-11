Kablo hırsızı akıma kapılınca, suç ortağı 2 kişiyle birlikte yakayı ele verdi
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Kablo hırsızı akıma kapılınca, suç ortağı 2 kişiyle birlikte yakayı ele verdi

11.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:46
Kablo hırsızı akıma kapılınca, suç ortağı 2 kişiyle birlikte yakayı ele verdi

MERSİN'de iletişim ve enerji nakil hatlarındaki kabloları çalan 3 şüpheli, içlerinden biri akıma kapılınca yakayı ele verdi.

MERSİN'de iletişim ve enerji nakil hatlarındaki kabloları çalan 3 şüpheli, içlerinden biri akıma kapılınca yakayı ele verdi. Suç mahallindeki kan izlerinden yola çıkan polis şüphelileri gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından kablo hırsızlığı olaylarının aydınlatılması çalışma başlatıldı. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için yaptığı araştırma sonucunda, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde suçta kullanıldığı değerlendirilen bir araç ve şüphelilere ait olabileceği değerlendirilen kan izini belirledi. İzlerden yola çıkan ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda, elektrik çarpması sonucu hastaneye 1 kişinin getirildiğini belirledi. Yaralının hastanede tedavisi sürerken, kendisini iki kişinin getirdiği bilgisine ulaşıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakalarak gözaltına aldı. 

Sorgularında, suçlarını itiraf eden şüphelilerin 6 olaya daha karıştıkları saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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